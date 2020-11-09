العراق يحدّد موعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي

2020/11/09 | 20:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، اليوم الاثنين، موعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي....

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