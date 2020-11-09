2020/11/09 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الإعلام الامني: وفاة وإصابة 8 من عناصر الحشد بانفجار عبوة في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | الإعلام الامني: وفاة وإصابة 8 من عناصر الحشد بانفجار عبوة في كركوك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الإعلام الامني: وفاة وإصابة 8 من عناصر الحشد بانفجار عبوة في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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