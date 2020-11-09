رسمياً.. برشلونة يعلن فترة غياب فاتي

2020/11/09 | 20:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن برشلونة رسمياً، اليوم الإثنين، عن مدة غياب مهاجمه الشاب أنسو فاتي، بعد إصابته في مباراة ريال بيتيس.

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