مصدر يكشف الجهات التي ستتولى الملف الأمني في سنجار

2020/11/09 | 20:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر أمني، الجهة التي ستتولى الملف الأمني لقضاء سنجار غرب محافظة نينوى وفق الإتفاق الأخير بين بغداد وأربيل.

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