أكثر من نصف مليون إصابة.. تطورات أزمة الجائحة في العراق

2020/11/09 | 20:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق آلاف الإصابات الجديدة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من نصف مليون حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة.

تجاوزت الحصيلة في العراق نصف مليون إصابة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 9 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 3184 إصابة جديدة، و53 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 3300 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 86%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 58 ألف شخص، 376 منهم تحت العناية المركزة.

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