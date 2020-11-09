صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 639 المسجلة اليوم بكورونا

2020/11/09 | 20:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 639 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————67

ابو دشير ——————11

الاسكان ——————2

الاعلام ——————21

البياع ——————14

التاجي ——————18

التراث ——————7

الحارثية ——————1

الحرية ——————20

الخطيب ——————7

الــدورة -———-——53

الدولعي ——————1

الرحمانية ——————1

السيدية ——————7

الشعلة ——————28

الصالحية ——————13

الطارمية ——————40

العامرية ——————6

العطـيـفيـة -—————1

الغزاليـة -—————18

القادسيـة —————-22

الكاظميـة —————22

المحمودية —————35

المـعالـف —————1

المشاهدة —————1

المنصور —————-19

المواصلات -————-2

الوشاش —————-3

اليـرموك ——-———30

جــكوك —————-13

حي الجامعة ————-19

حي الجهاد -————61

حي الخضراء -————9

حي العامل -————-21

حي العدل ——-——-13

سبع البور —————3

سجن مكافحة الارهاب—1

شارع حيفا ———–— 4

كرادة مريم ————1

مجمع مطار بغداد——-1

سكنة جانب الرصافة-—16

محافظة ذي قار ——— 1

محافظة بابل ——-——2

الشفاء: 603

الوفيات : 3

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