الاتحاد والديمقراطي الكوردستاني يصدران بيان مشتركا

2020/11/09 | 20:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، الاثنين، التزامهما بتطبيق الاتفاقيات السياسية والادارية المشتركة لتطبيق اللامركزية ودعم خطوات الحكومة الاتحادية لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وذكر الحزبان في بيان مشترك عقب اجتماع للمكتبين السياسي للحزبين في اربيل ، اليوم (9 تشرين الثاني 2020)، ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني عقدا اليوم الاثنين، اجتماعا باشراف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وبحضور الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني".

واضاف البيان، انه "الاجتماع شهد تسليط الضوء على الأوضاع السياسية بشكل عام والأوضاع في العراق واقليم كوردستان والمشكلات التي يعاني منها مواطنو الاقليم وخصوصا من النواحي الاقتصادية والمالية التي نجمت عن تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم والعراق وإقليم كوردستان".

واوضح، ان "الطرفين اكدا التزامهما بتطبيق الاتفاقيات السياسية والادارية المشتركة لتطبيق اللامركزية واعطاء صلاحيات اكبر للمحافظات والادارات المحلية وانهاء الروتين في دوائر الدولة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".

وتابع، ان "المجتمعين اكدوا على دعم خطوات الحكومة الاتحادية لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، مثمنين تعاون اعضاء البرلمان الكورد في مجلس النواب واهمية استمرار هذا التنسيق في كافة القضايا المتصلة بالاقليم".

وبحسب البيان فقد أكد رئيس الإقليم خلال الاجتماع على اهمية العمل المشترك بين جميع الاطراف السياسية في اقليم كوردستان وخصوصا بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، معربا عن استعداد رئاسة الإقليم لدعم وتعاون انجاح العمل المشترك والتنسيق بين جميع الأطراف.

ا.ح

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