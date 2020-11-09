الهجرة والمهجرين: عودة 2220 نازحاً إلى محافظة نينوى

2020/11/09 | 20:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ نينوى أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن عودة 2220 نازحاً إلى مناطق سكنهم الأصلية في مختلف المدن بمحافظة نينوى شمال البلاد.وأعلن مدير عام دائرة شؤون الفروع “علي عباس جهاكير”، “عادت (2,220) نازحاً كدفعة جديدة عائدة من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى، ضمن خطة طوارئ الوزارة”.وتابع “جهاكير” …

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