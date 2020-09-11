بلاغ مشترك عن اجتماع الاتحاد الوطني والديمقراطي

2020/11/09 | 20:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني باشراف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وبحضور الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني اليوم الاثنين 9/11/2020، في مبنى رئاسة اقليم كوردستان.

وسلط الاجتماع الضوء على الاوضاع السياسية بشكل عام والاوضاع في العراق واقليم كوردستان والعوائق التي يواجهها شعب اقليم كوردستان، خاصة من الناحية الاقتصادية والمالية، بسبب انتشار فايروس كورونا الذي يجتاح العالم والعراق واقليم كوردستان.

وبحسب بيان مشترك للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، جرى التاكيد على اهمية العمل المشترك بين جميع الاطراف السياسية في اقليم كوردستان، خاصة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني والتعاون من اجل انجاح العمل الجماعي والتنسيق بين جميع الاطراف.

واجمع الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات جدية وعملية مع الاطراف الاخرى في اقليم كوردستان لحل المشاكل وتفعيل جميع الامكانات لمواجهة هذا الوضع ودعم مؤسسات اقليم كوردستان لخدمة المواطنين.

كما اجمع الطرفان على حماية امن واستقرار اقليم كوردستان وان ذلك واجب جميع الاطراف.

واكد الجانبان دعمهما لاستعداد الحكومة الاتحادية والجهات المعنية لانجاح الانتخابات المبكرة في العراق، ومن هذه الناحية اكدا على التنسيق والتعاون بين ممثلي اقليم كوردستان في بغداد.

وفي جانب اخر من الاجتماع، جرى تقييم تنفيذ الاتفاقية السياسية بين الطرفين بينها مسالة اللامركزية في اقليم كوردستان، حيث اعرب الطرفان عن التزامهما بالاتفاقية السياسية بينهما وبرنامج عمل الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم والتاكيد على استمرار العمل المشترك لتنفيذ كافة الاتفاقات واصدار قرار مناسب بشان ذلك.

وفي ختام الاجتماع، تم التاكيد على استمرار العمل المشترك والتنسيق داخل مؤسسات اقليم كوردستان والذي الهدف منه خدمة المواطنين وتجاوز الاوضاع الصعبة على عاتق شعب اقليم كوردستان.

الاتحاد الوطني الكوردستاني

الحزب الديمقراطي الكوردستاني

٢٠٢٠/٩/١١

PUKmedia

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