2020/11/09 | 20:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، من سيول قد تدخل 3 محافظات خلال اليومين المقبلين، لافتا الى ان البلاد ستشهد يوم غد وبعده امطار متقطعة.

وذكر عطية في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتابعته /المعلومة/، ان “التحذيرات من السيول تتركز خلال اليومين المقبلين في محافظة واسط ومنطقة علي الغربي شمال محافظة ميسان وفي بعض مناطق محافظة السليمانية”.

واضاف ان “بعض المناطق ستشهد هطول زخات مطر رعدية على فترات متقطعة خصوصا يومي الثلاثاء والاربعاء، حيث ستكون الحالة شاملة لكافة المدن وربما هناك تفاوت بين مدينة واخرى”.

وبين ان “الرياح ستكون متقلبة وستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وندخل في الاجواء الشتوية”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يحذر من سيول قد تدخل 3 محافظات خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يحذر من سيول قد تدخل 3 محافظات خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).