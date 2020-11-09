الجانحون الصغار والمجتمع القاصر الضِنِّين - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/09 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي يشار بمصطلح اضطرابات السلوك الاجتماعي والتفارق عن الوسط الاجتماعي المحيط إلى مجموعة من الاضطرابات التي تنطوي على نماذج من السلوك الاجتماعي الذي يبديه الطفل ويميل من خلاله إلى كسر القوانين الاجتماعية المألوفة وبطريقة تفوق السوية المتوقعة من هذا الطفل من الناحية العمرية والمعرفية.



ويمكن أن تبدأ هذه الاضطرابات بشكل مبكر قبل سن 10سنوات ويشار هنا إلى هذه الحالة بالبدء الباكر، ويمكن في أحيان أخرى أن يبد ......





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