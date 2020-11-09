هل الديمقراطية حتمية تاريخية؟ - رابح لونيسي

2020/11/09 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رابح_لونيسي ظهرت فكرة الحتميات التاريخية في القرن19 نتيجة لفلسفة التاريخ التي حاولت معرفة الحركية التاريخية وإستخراج قوانينها وأين تسير؟، ويعد أول من أستخدمها هو الفيلسوف الألماني هيغل الذي يرى أن الحرية هي روح التاريخ، وأن مصير الإنسان يتجه إلى تحقيق الحد الأقصى للحرية، ولهذا رحب بدخول نابليون بونابرت إلى ألمانيا معتقدا انه يحمل معه فكرة الحرية التي سعت الثورة الفرنسية لتجسيدها في 1789. ومن هيغل أخذ الأم ......





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