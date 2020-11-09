عمار يوسف: خسائر بالمليارات بسبب تحويل جزء من تخصيصات المحافظة إلى الاتحادية

2020/11/09 | 20:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد النائب عن محافظة صلاح الدين، عمار يوسف، الاثنين، أن مسألة المشاريع في محافظة صلاح الدين مرتبطة بالتخصيصات المالية، من الحكومة الاتحادية.وأضاف في تصريح متلفز، تابعه “النور نيوز” أن “وزارة التخطيط، خصصت 162 مليار، كمشاريع مستمرة، منها 31 مليار مدور من العام الماضي، إلى السنة الحالية، لكن الإشكال هو الغاء كل …

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