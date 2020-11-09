2020/11/09 | 20:34 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا: تصفية مسلح مسؤول عن مقتل 12 شرطيا عام 2016 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/09 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: تصفية مسلح مسؤول عن مقتل 12 شرطيا عام 2016) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: تصفية مسلح مسؤول عن مقتل 12 شرطيا عام 2016) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).