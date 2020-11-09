عبدالغني الأسدي يؤكد مواصلة الجهود لملاحقة مرتكبي جرائم ’القتل والاختطاف’

2020/11/09 | 20:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي مواصلة الجهود من أجل ملاحقة مرتكبي جرائم القتل والاختطاف.



وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن الأخير استقبل رئيس جهاز الأمن الوطني السيد عبد الغني الأسدي، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد.

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "استعراض رئيس جهاز الأمن الوطني، لخطط الجهاز خلال المرحلة الراهنة، ودور الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول داعش".

فيما أكد رئيس مجلس النواب على "ضرورةَ مواصلة الجهد الأمني والاستخباري للتصدي لخلايا داعش وتعرضاتها التي تهدد استقرار البلاد، وكذلك ملاحقة مرتكبي الجرائم من قتل واختطاف، وكل ما يهدد أمن المواطن".

وناقش اللقاء "أهمية العمل على إعادة النازحين وتحقيق المصالحة المجتمعية في المدن المحررة".

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