نائب: وزارة المالية لديها الامكانية لاطلاق الرواتب الان

2020/11/09 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد النائب سليم همزة، الاثنين، بان قانون الاقتراض سيجري تمريره في مجلس النواب الخميس القادم.

وقال همزة في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قانون الاقتراض سيجري تمريره بنسبة 90% في جلسة الخميس القادم لافتا الى ان اجتماع اللجنة المالية مع رئيس الحكومة ووزارة المالية توصل الى نقاط مشتركة حيال القانون”.

واضاف همزة،انه” لايعرف حتى الان كم سيكون مبلغ الاقتراض الذي سيمرر به القانون لافتا الى ان جلسة الخميس ستكون حاسمة لاهميته في اطلاق رواتب الموظفين المتاخرة “.

واشار همزة الى ان” وزارة المالية لديها رصيد مالي جيد وقادرة من الان اطلاق رواتب الموظفين لحين التصويت على قانون الاقتراض في الخميس القادم من اجل خلق مرونة في ملف تسديد الرواتب والتخفيف من وطاة التاخير”.انتهى 25 ف

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