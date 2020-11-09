عاجل | شركتان امريكيتان تنجحان في تجاربهما السريرية على لقاح كورونا

2020/11/09 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

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شركتان امريكيتان تنجحان في تجاربهما السريرية على لقاح كورونا

الاتحاد الاوروبي يبدأ اتفاقات مع الشركات الأميركية المصنعة للقاح

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