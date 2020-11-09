2020/11/09 | 20:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو مجلس النواب، اسوان سالم، مساء الاثنين، عن تضمين قانون الاقتراض خمسة امور اساسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الإقتراض سيكون لخمسة أمور أساسية لا غنى عنها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الإقتراض سيكون لخمسة أمور أساسية لا غنى عنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).