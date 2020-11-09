القبض على متهم بحوزته حبوب ومواد مخدرة واختام مزورة في النجف

2020/11/09 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على متهم بحوزته حبوب ومواد مخدرة واختام مزورة لدوائر مختلفة في محافظة النجف.

وقالت الوكالة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مديرية قسم مكافحة مخدرات النجف، استطاعت من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته الف حبة من نوع كبتاجون و١١ غرام من مادة الكريستال المخدرة واربعة اختام لدوائر مختلفة وميزان إلكترونيو ٣١٠ إطلاقة”.

واضافت الوكالة انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.

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