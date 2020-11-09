الحلبوسي يؤكد على ضرورةَ التصدي لخلايا داعش وملاحقة مرتكبي جرائم القتل والاختطاف

2020/11/09 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، على ضرورةَ مواصلة الجهد الأمني والاستخباري للتصدي لخلايا داعش وملاحقة مرتكبي الجرائم من قتل واختطاف.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل ، اليوم الاثنين، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد”.

وأكد رئيس مجلس النواب، على “ضرورةَ مواصلة الجهد الأمني والاستخباري للتصدي لخلايا داعش وتعرضاتها التي تهدد استقرار البلاد، وكذلك ملاحقة مرتكبي الجرائم من قتل واختطاف، وكل ما يهدد أمن المواطن”.

واستعرض رئيس جهاز الأمن الوطني، خلال اللقاء، “خطط الجهاز خلال المرحلة الراهنة، ودور الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول داعش”.

واشار البيان، الى ان “اللقاء ناقش أهمية العمل على إعادة النازحين وتحقيق المصالحة المجتمعية في المدن المحررة”.

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