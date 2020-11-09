متنبئ جوي يحذر من سيول قد تدخل 3 محافظات خلال اليومين المقبلين

2020/11/09 | 20:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، من سيول قد تدخل 3 محافظات خلال اليومين المقبلين، لافتا الى ان البلاد ستشهد يوم غد وبعده امطار متقطعة.

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