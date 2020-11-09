2020/11/09 | 20:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين يجري تعديلات وزارية في الحكومة الروسية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض التعديلات الوزارية في الحكومة، وفقا لما أعلنه الكرملين اليوم، ومن الوزارات التي طالتها التعديلات وزارتا النقل والموارد الطبيعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: البعض يحاول استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: البعض يحاول استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).