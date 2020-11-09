الحشد الشعبي يكشف عن تفكيك 10 خلايا نائمة في محافظتين خلال 3 اشهر

2020/11/09 | 20:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاثنين، عن تفكيك 10 خلايا نائمة مرتبطة بداعش الارهابي في محافظتين.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استخبارات الحشد الشعبي بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية الاخرى نجحت خلال الاشهر 3 الماضية من تفكيك 10 خلايا نائمة مرتبطة بداعش الارهابي بينهم قيادات بارزة في التنظيم”.

واضاف، ان “تفكيك الخلايا النائمة دفع الى استقرار امني واضح في قواطع المسؤولية خاصة وان الخلايا التي جرى تفكيكها خطيرة جدا وبعضها متورط بالعديد من الجرائم الارهابية في كركوك وصلاح الدين معا”.

واشار الى ان “تنامي قدرات استخبارات الحشد الشعبي ونجاح تطبيق ستراتيجيات هامة في الاختراق الامني اسهمت في تعزيز الاستقرار وانهاء خطورة الخلايا النائمة في الكثير من القواطع”.



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