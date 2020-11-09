الإعلام الأمني: مقتل وإصابة 8 منتسبين في كركوك

2020/11/09 | 20:50 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، مقتل منتسبين اثنين وجرح 6 آخرين من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 تشرين الثاني 2020)، أن "منتسبين اثنين استشهدا وجرح 6 آخرون من الحشد الشعبي خلال انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك".

وأضاف البيان، أن "أحد المنتسبين من مديرية شرطة النفط، وأخر من فوج مغاوير محور الشمال للحشد الشعبي"، مشيرا إلى "جرح 6 آخرين من الحشد الشعبي ولواء المشاة 52 في انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى لواء المشاة 52 التابع إلى الفرقة 14 في قرية بلكانة بمحافظة كركوك".

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