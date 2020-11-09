وزير داخلية الإقليم: سنجتمع مع ممثل امم المتحدة والحكومة العراقية في المستقبل القريب

2020/11/09 | 20:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – اربيل اعلن وزير داخلية اقليم كردستان العراق ريبر احمد اليوم في مؤتمر صحفي عقده في برلمان كردستان بعد انتهاء اجتماعاته فيه انهم سيجتمعون مع ممثلي الامم المتحدة والحكومة العراقية في المستقبل القريب لوضع خطط لتنفيذ اتفاقية شنكال.هذا وعبر برلمان كردستان دعمه لخطوات اقليم كردستان العراق في اتفاقية شنكال وعملهم على بقية المناطق …

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