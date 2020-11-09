الغزي لـ” خبر برس “: افتتاح منفذ عرعر خلال سبعة ايام وفتح فرع للمصرف التجاري TPIفي السعودية ،

2020/11/09 | 20:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

كشف الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي عن افتتاح منفذ عرعر الحدوي خلال سبعة ايام ، وفتح فرع للمصرف التجاري TPIفي السعودية ، وكذلك افتتاح الملحقية التجارية السعودية في بغداد فضلا عن تخصيص بعض الاماكن للشركات الاستثمارية في معرض بغداد الدولي.

وقال الغزي ، في تصريح خاص لمراسل ” خبر برس “، ان ” هذه الزيارات هي استكمالا لاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعت عام 2019 بين العراق والسعودية وهي نتاج اجتماعات متتالية للمجلس التنسيقي العراقي السعودي “.

واضاف ان ” كان من المفترض ان نبدأ قبل هذا الوقت المباشرة بترجمة المشاريع على ارض الواقع لكن بسبب الوضع الوبائي العام لجائحة كورونا سواء كان في السعودية او العراق توقفت حركة النقل وكثير من الاعمال والقطاعات الاخرى “، مبينا ان ” هذا هو الاجتماع الثاني وكان يوم امس اول اجتماع مع الاشقاء السعوديين ، ويوم غدا سيكون اجتماع للدورة الثالثة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي ، وسيكون ايضا هناك اجتماع بين ولي العهد ورئيس الوزراء عبر الدائرة التلفزيونية “.

واوضح ان ” ستعلن جملة من الامور تم الاتفاق عليها ، منها افتتاح منفذ عرعر خلال سبعة ايام ، وفتح فرع للمصرف التجاري TPIفي السعودية ، وكذلك تم افتتاح الملحقية التجارية في بغداد والموافقة هذا اليوم على الملحق التجاري ، كما خصصت بعض الاماكن للشركات الاستثمارية في معرض بغداد الدولي “.

واكد الغزي ان ” اغلب المشاريع ضمن الاتفاقيات هي مشاريع البتروكيمياويات والغاز والمعادن الفوسفات والكبريت، وكان هناك اهتمام من الجانب العراقي بخصوص الجانب الزراعي “.

واوضح ان ” الوفد السعودي ابدى رغبته بادخال الشركات المتخصصة يالقطاع الزراعي مثل شركة الخريف والشركات الاخرى المتخصصة بتقنيات الري الحديثة ومساهمتها مع وزارة الزراعة العراقية ، لان لدينا مصانع ومعامل في العراق اغلبها متوقفة وتحتاج الى تطوير وشراكة “، مشيرا الى رغبة الجانبين العراقي والسعودي بالاستثمار بمبالغ ضخمة جدا قد تتجاوز 10 مليار دولار وتم الاتفاق مع الجانب السعودي وهناك شركات تم منحها اجازات استثمارية في مجال العصائر وايضا بعض الشركات الراغبة في العمل بالتروكيمياويات والان في طور المباحثات واستكمال الاجراءات والموافقات لنا ايضا “.

وتابع القول ان “,خلال الايام المقبلة وبعد توصلنا الى 90% من استكمال الخطوات باتجاه المباشرة بهذه المشاريع التي سترى النور ، واغلبها ستكون في مجال الطاقة والزراعة واستثمارات اخرى “، مؤكدا ان ” تم الاتفاق على تمويل بعض المشاريع المتوقفة لدى العراق وهناك مبالغ خصصت في مؤتمر الكويت للمانحين وهذه المبالغ من قبل صندوق التنمية السعودي وتم التباحث من قبل الجانب الحكومي مع الجانب السعودي بضرورة تمويل هذه المشاريع التي توقفت وفيها نسب انجاز على ان تحدد الاولويات من قبل وزارتي التخطيط والمالية وتوصل الى الجانب السعودي لتمويل هذه المشاريع “.

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