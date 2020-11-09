2020/11/09 | 20:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي يوم الاثنين، ان ازمة السيولة المالية هي نتاج الاخطاء المتراكمة، لافتا الى ان البعض يحاول استخدامها كمادة سياسية.

وغرد الكاظمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": " يحاول البعض استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية.



لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بان الازمة هي نتاج الاخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال اصلاحات الورقة البيضاء".

واضاف: "اتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".

PUKmedia متابعة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: ازمة السيولة المالية نتاج اخطاء متراكمة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: ازمة السيولة المالية نتاج اخطاء متراكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).