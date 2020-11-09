2020/11/09 | 20:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاثنين، عن مقتل منتسبين واصابة 6 بانفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.
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وذكرت الخلية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة الى لواء المشاة 52 بالفرقة 14 في قرية بلكانة بمحافظة كركوك.
واضاف البيان: ان "الانفجار اسفر عن استشهاد منتسبين اثنين احدهما من مديرية شرطة النفط واخر من فوج مغاوير محور الشمال للحشد الشعبي، فيما جرح 6 آخرين من الحشد الشعبي ولواء المشاة 52 ".
PUKmedia عن خلية الاعلام الامني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 8 من القوات الامنية في كركوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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