مقتل واصابة 8 من القوات الامنية في كركوك

2020/11/09 | 20:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاثنين، عن مقتل منتسبين واصابة 6 بانفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة الى لواء المشاة 52 بالفرقة 14 في قرية بلكانة بمحافظة كركوك.

واضاف البيان: ان "الانفجار اسفر عن استشهاد منتسبين اثنين احدهما من مديرية شرطة النفط واخر من فوج مغاوير محور الشمال للحشد الشعبي، فيما جرح 6 آخرين من الحشد الشعبي ولواء المشاة 52 ".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني‌

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