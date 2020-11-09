النفط يقفز بنحو 10% بعد أخبار عن لقاح ضد كورونا

2020/11/09 | 21:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية حققت أسعار النفط مكاسب كبيرة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أخبار عن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ما عزز حالة التفاؤل في الأسواق.وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 41.32 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 11.25% عن سعر التسوية السابق.فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند …

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