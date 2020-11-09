الكاظمي: تفاهمات مشتركة مع اللجنة المالية تقود إلى حل أزمة الرواتب

2020/11/09 | 21:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، إن تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية تقود إلى حل أزمة الرواتب، محذراً من أن “البعض” حاول استخدام ورقة أزمة السيولة سياسياً. وقال الكاظمي في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز” انه “يحاول البعض استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية، لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة …

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