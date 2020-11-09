الصين: دعوة تايوان لاجتماع منظمة الصحة العالمية “غير قانونية”

2020/11/09 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشين شو، في اجتماع وزاري لمنظمة الصحة العالمية الاثنين، إن اقتراح دعوة تايوان لحضور اجتماع الصحة العالمية بصفة مراقب، انتهاك لمبدأ “الصين الواحدة”.

ولم تتم دعوة تايوان إلى الاجتماع الافتراضي الذي يركز على جائحة COVID-19 على الرغم من جهود الجزيرة وحلفاء مثل الولايات المتحدة للسماح لها بالمشاركة.

وكانت الولايات المتحدة اعتبرت أنه يجب دعوة تايوان للمشاركة في الدورة السنوية الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية (9-14 نوفمبر)، التي استأنفت عملها يوم الاثنين.

وقالت البعثة الدائمة للولايات المتحدة في جنيف، في رسالة إلى تيدروس أدانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية: “نحث المدير العام تيدروس، على دعوة تايوان لحضور جمعية الرعاية الصحية العالمية القادمة”.

وعام 2019، رفضت غالبية المشاركين في الجمعية اقتراح دعوة تايوان وأشد المعارضين لذلك الصين، التي توكد أن الجزيرة جزء منها وتمنع وصولها إلى المؤسسات والمنظمات الدولية.



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