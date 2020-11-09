بيان رسمي: المالية النيابية تكشف تفاصيل اجتماعها مع الكاظمي وبماذا اتفقا

2020/11/09 | 21:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألتقت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة اليوم الاثنين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي {الإقتراض} من اجل صرف رواتب الموظفين والنفقات الضرورية الاخرى.

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