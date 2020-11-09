الكاظمي: البعض يحاول استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية

2020/11/09 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بعض الاطراف بمحاولة استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية.

وقال الكاظمي في تغريدة على توتير، “يحاول البعض استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية”.

واضاف الكاظمي، “لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية، بان الازمة هي نتاج الاخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال اصلاحات الورقة البيضاء”.

واكد “اتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا”.

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