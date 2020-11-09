‏ترمب يطرد وزير الدفاع مارك اسبر


‏ترمب يطرد وزير الدفاع مارك اسبر
2020/11/09 | 21:18 - المصدر: آي كيو نيوز
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