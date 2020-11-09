العراق: ارتفاع “خطير” بنسبة الفقر مقارنة بـ2019… محافظات تتصدر القائمة كونها “زراعية”!

2020/11/09 | 21:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق -بغداد

كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، عن ارتفاع خطير بمعدلات الفقر، مبينا ان هناك محافظات تصدرت القائمة كونها زراعية.

وقال بتال، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، ان معدلات الفقر في العراق ارتفعت بعد جائحة كورونا والأزمة المالية بما لا يقل عن 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

واضاف: سبب ارتفاع الفقر في المثنى والديوانية ومحافظات الجنوب يعود الى أنها محافظات زراعية، مؤكدا انه لتقليل نسبة الفقر نسعى إلى التركيز على التنمية الزراعية والمكانية.

واوضح: ان تأجيل التعداد السكاني إلى العام المقبل جاء بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية، مبينا ان توزيع الإيرادات بين المحافظات يعتمد على عدد السكان في كل محافظة.

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