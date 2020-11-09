2020/11/09 | 21:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

316 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت بطولة الـ "مواي تاي" في السليمانية، الاثنين، اعمال شغب واطلاق نار وعراكا بالايدي.





واظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع اعمال شغب وعراك بالايدي خلال البطولة، فيما يقوم احد الاشخاص بإطلاق النار من مسدسه عدة مرات.

وكان بطولة الـ "مواي تاي" للمنطقة الشمالية قد بدأ، يوم السبت، بمشاركة 12 ناديا و 105 رياضيا تتراوح اعمارهم بين 10 و 17 عاما.

وقد احرز نادي "سيراون نوي" المركز الاول فيما جاء نادي "اشتي" بالمركز الثاني على مستوى المتقدمين.

اما على مستوى الشباب فقد احرز نادي "سيروان نوي" المركز الاول فيما جاء نادي "بنجوين" بالمركز الثاني.





ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق نار وعراك في بطولة رياضية عراقية رسمية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق نار وعراك في بطولة رياضية عراقية رسمية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).