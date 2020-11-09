الكاظمي: اتطلع إلى هذا الأمر للبدء بدفع الرواتب

2020/11/09 | 21:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، اتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا.

وكتب الكاظمي تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (9 تشرين الثاني 2020): "يحاول البعض استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية.



لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بان الازمة هي نتاج الاخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال اصلاحات الورقة البيضاء".

وأضاف: "اتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".

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