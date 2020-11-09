ترامب يقيل إسبر ويعين مدير مكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالإنابة

2020/11/09 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، وزير الدفاع، مارك إسبر، وعين، كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب قائما بالأعمال لقيادة البنتاغون.

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