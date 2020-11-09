بدء صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول

2020/11/09 | 21:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح شيروان ميرزا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، اطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد اجتمعت اليوم مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي لبحث مشروع قانون تمويل العجز المالي والموازنة الاتحادية لعام 2021.

واوضح النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـ PUKmedia: ان اللجنة اقترحت صرف رواتب الموظفين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بعد الاتفاق على تمرير الاقتراض بجلسة مجلس النواب بجلسة مجلس النواب الاربعاء أو الخميس.

واضاف: ان حصة الاقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهرياً كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة لعام 2021.

PUKmedia خاص‌

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