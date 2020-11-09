المالية تصدر بياناً بشأن منح صلاحية البيع لمدير عقارات الدولة

2020/11/09 | 21:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، الاثنين، بيانا حول أهداف منح الصلاحيات، فيما كشفت عن لجنة لجرد أملاك الدولة. وأكدت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية في بيانها، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الأمر الوزاري المتضمن منح الصلاحيات للمدير العام يأتي لغرض تسريع إكمال المعاملات المتراكمة وقطع الطريق على المفسدين”. واشارت …

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