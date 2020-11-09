2020/11/09 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – وافقت الحكومة البحرينية، اليوم الاثنين، على مذكرة تفاهم مع الكيان الإسرائيلي، بشأن الخدمات الجوية.وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم بين الحكومة البحرينية والكيان الإسرائيلي، بشأن الخدمات الجوية.ووقعت البحرين والكيان الإسرائيلي في / تشرين الأول بيانا مشتركا لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات، بينهما خلال زيارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع “إسرائيل” بشأن الخدمات الجوية المركز الخبري الوطني.

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