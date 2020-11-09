أرباح وإيرادات “ماكدونالدز” تتجاوز التوقعات في الربع الثالث

2020/11/09 | 21:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت أرباح شركة “ماكدونالدز” خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من التوقعات، بينما تراجعت الإيرادات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الصادرة اليوم الإثنين، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 1.76 مليار دولار (2.35 دولار لكل سهم) في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع أرباح قيمتها 1.61 مليار دولار (2.11 دولار للسهم) قبل عام مضى.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 2.22 دولار في الربع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 1.90 دولار.



لكل سهم.

في حين تراجعت إيرادات “ماكدونالدز” بنحو 2 بالمائة لتصل إلى 5.42 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنها تجاوزت تقديرات المحللين البالغة 5.40 مليار دولار.

وارتفعت المبيعات العالمية لمطاعم الشركة بنحو 5 بالمائة في الربع الماضي، لتصل إلى 2.28 مليار دولار.

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