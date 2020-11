قرار مفاجئ من ترامب: إقالة وزير الدفاع وتسمية بديل بالوكالة

2020/11/09 | 21:38 - المصدر: وكالة ناس

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، وزير الدفاع مارك إسبر، وعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة.



وقال ترامب في تغريدة، تابعها "ناس"، (9 تشرين الثاني 2020)، "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، المدير الذي يحظى باحترام كبير من المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، سيكون وزير الدفاع بالإنابة على الفور".

وأضاف ترامب، "سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إنهاء مهام مارك إسبر، أود أن أشكره على خدمته".

I am pleased to announce that Christopher C.



Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

وكان المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، نفى قبل أيام "نية إسبر الاستقالة من منصبه، مفندا بذلك مزاعم شبكة "إن بي سي" الأمريكية بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين في البنتاغون، أن إسبر كتب رسالة استقالته من منصبه، باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.

