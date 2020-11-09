التاجر ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة، ما وراء هذه المناورة؟ - ابراهيم حجازين

2020/11/09 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_حجازين تأخرت نتائج الانتخابات عن الاعلان عنها رسميا حتى الآن وكذلك إعلاميا حتى يوم السبت بالتوقيت الأمريكي، وبقي الأمريكان وبقية العالم لمدة ثلاثة ايام يكتمون أنفاسهم امام الشاشات انتظارا للنتائج النهائية، بينما حرصت الشاشات التلفزيونية ان لا تنقل النزاعات في شوارع أمريكا واستغزازات الجمهوريين التي كانت تبدو كأنها مقصودة لإثارة الرعب والخوف، بينما ترامب يعلن نفسه فائزا ويهدد بين الفينة والأخرى بالذهاب ......





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