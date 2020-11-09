وزير التخطيط يكشف تفاصيل مذكرت التفاهم الجديدة ومصير الاتفاقية الصينية

2020/11/09 | 21:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم، الاثنين، تفاصيل مذكرات التفاهم الجديدة ومصير الاتفاقية الصينية، لافتا الى ان هناك المئات من المشاريع مهددة بالتوقف.

وقال النجم في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً، وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك إجراءات لتفعيل بنود الاتفاقية الصينية”.

واضاف ان “المشاريع التي سيتم تمويلها من الاتفاق الصيني ستكون في مجال البنى التحتية”.

ونفى وزير التخطيط ان تكون هناك اتفاقية مع مصر إنما مذكرات تفاهم ثنائية”، لافتا الى ان “ العراق وقع مع مصر 15 مذكرة تفاهم جرى الاعداد لها من قبل الحكومة السابقة”.

وبين ان “الحكومة وقعت مع السعودية مذكرات تفاهم لإنشاء صوامع للحبوب ومستشفيات ومشاريع أخرى في عدد من المحافظات”.

وتابع: “لدينا الآن مئات المشاريع المهددة بالتوقف، حيث ان الحكومة بحاجة إلى تمويل لإنجاز هذه المشاريع عبر الاستثمار أو الحصول على منحة أو قرض لأنها مشاريع مهمة”.



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