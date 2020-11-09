استمرار هطول الامطار على كافة المدن

2020/11/09 | 21:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، يوم الاثنين، استمرار هطول الامطار في كافة المدن خلال اليومين او الثلاثة المقبلة.

وقال عطية خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان تطورات الطقس كالاتي:

1 - تستمر معنا حالة عدم الاستقرار في كافة المدن خلال اليومين او الثلاثة ايام المقبلة .

2- السحب ركامية ناتجة من حمل حراري عالي وفروقات رأسية واضحة بين سطح الارض والطبقات العليا ينتج عنها هطولات متفاوته بين مكان وآخر .

3 - كما توضحه الخرائط ان باقي مدن الجنوب ستتأثر يوم غد الثلاثاء بهطولات خفيفة الى معتدلة من الامطار الرعدية مع استمرارها في باقي المدن .

4- جميع المناطق مشمولة بالامطار لكن بفترات متفاوتة وهذا حال الامطار في الشهر الانتقالي ..ولايستبعد الغزارة في اماكن .

5 - (الخارطة) كلما تعمق التيار النفاث نحو الجنوب اكثر ، كلما امتدت الحالة لتشمل مناطق عديدة من شبه الجزيرة العربية لكون التيار العلوي يعتبر المحرك او (الواسطة) التي تسير عليها المنخفضات الجوية في حركتها .

واضاف: ان هذه الحالة تبدأ بالضعف مع ساعات نهار يوم الجمعة في شمال ووسط البلاد وتهب رياح شمالية غربية تسبب أنخفاض درجات الحرارة خصوصا خلال ساعات الليل حيث تكون الاجواء ( باردة)، اما مدن الفرات الاوسط والجنوب فيستمر تأثير الحالة الممطرة فيها لغاية المساء او بعد الظهر حيث تبدأ رياح الشمال بالتاثير لتعلن نهاية الحالة الجوية، يصاحبها أنخفاض قليل بدرجات الحرارة .

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