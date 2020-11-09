النقل تزف «أخبار سارة» عن المفاوضات بشأن إنشاء «ميناء الفاو»

2020/11/09 | 22:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي اكد المستشار الاعلامي لوزارة النقل فالح هادي، أمس الاثنين، ان الاجتماعات الدورية بشأن ميناء الفاو الكبير مستمرة مع الشركة الكورية وان هنالك نسبة كبيرة لمنح المشروع لها.وقال هادي، في تصريح صحفي، ان «الاجتماعات مع الشركة الكورية مستمرة بشكل دوري، وانه من الصعب معرفة المقررات قبل الخروج باتفاق وصيغة نهائية». وبين ان «الملامح الاولية للاجتماعات تشير الى امكانية التعاقد مع الشركة الكورية بنسبة 90%»، لافتا الى ان الاجتماعات مستمرة بشكل شبه يومي لحين الخروج الى نتيجة نهائية». وكانت وزارة النقل اكدت في وقت سابق مضيها في بدأ العمل بمشروع ميناء الفاو الكبير، والذي ادى انتحار مدير المشروع من الجانب الكوري الى حدوث تاخير في ساعة البدء.

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