علاج «كورونا»: لقاح فعال بنسبة (90) بالمئة ضد الفايروس الفتاك

2020/11/09 | 22:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت شركتا «فايزر» و»بيونتيك» أنّ اللّقاح ضدّ كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره، «فعّال بنسبة 90%»، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.الأمر الذي يمثل انتصاراً كبيراً في المعركة ضدّ الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص ودمّر الاقتصاد العالمي، وقلب أنماط الحياة اليومية رأساً على عقب.وقالت الشركتان في بيان مشترك إنّه جرى قياس «هذه الفعالية للقاح» عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في المجموعة التي تلقت اللقاح، وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقّت لقاحاً وهمياً، «بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية» و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.وتعدّ شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتيك، أول شركتين للأدوية تنشران بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا.وقالت الشركتان إنهما لم تجدا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وتوقعتا الحصول هذا الشهر على تصريح أميركي لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ.وإذا حصلتا على التصريح سيكون عدد الجرعات محدوداً في البداية، ولا تزال أسئلة عديدة بلا جواب، بما في ذلك الفترة التي يوفّر فيها اللقاح حماية.ومع ذلك فإنّ الأخبار تتيح الأمل في أنّ لقاحات كوفيد-19 الأخرى، قيد التطوير، قد تثبت فعاليتها أيضاً.

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