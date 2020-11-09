محدث..الذهب يتهاوى 97 دولاراً مسجلاً أكبر خسائر يومية منذ 2013

2020/11/09 | 22:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً لأكثر من 97 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل أكبر خسائر يومية في 7 سنوات، مع أنباء إيجابية

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