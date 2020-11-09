الذهب يتهاوى 97 دولاراً مسجلاً أكبر خسائر يومية منذ 2013

2020/11/09 | 22:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً لأكثر من 97 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل أكبر خسائر يومية في 7 سنوات، مع أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع مكاسب حادة للعملة والأسهم الأمريكية خلال التداولات.

وأعلنت شركتا “فايزر” و “بيونتيك” أن بيانات المرحلة الأخيرة من التجارب الخاصة بهما تظهر أن لقاح كورونا فعَّال بنسبة تزيد على 90 بالمائة في الوقاية من الفيروس.

وتجاوزت إصابات كورونا عالمياً 50 مليون حالة، بحسب وكالة “رويترز” مع قفزة قياسية للإصابات في الولايات المتحدة.

وكان المعدن الأصفر ارتفع في التعاملات المبكرة مع إعلان بايدن، السبت الماضي، فوزه بالانتخابات الرئاسية، مما ضغط على الدولار ليتراجع لأدنى مستوى في شهرين.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 5 بالمائة، أو ما يوازي 97.30 دولار إلى 1854.40 دولار للأوقية، في أكبر هبوط يومي منذ حيث النسبة المئوية منذ 2013.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 4.7 بالمائة عند 1858.06 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 92.87.

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